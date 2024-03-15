МГИК: В Москве началось голосование на выборах Президента РФ

Голосование в столице проходит штатно Московским журналистам председатель МГИК Ольга Кириллова рассказала о том, что в Москве открылись избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии