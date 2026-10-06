Страна и люди
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Страна и люди

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Россия оценила предложение США о помощи в связи со случаем пневмонии

Россия оценила предложение США о помощи в связи со случаем пневмонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поприветствовали заявление главы Белого дома Дональда Трампа, который сообщил о готовности Вашингтона помочь России в связи со случаем пневмонии неизвестного происхождения.

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