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Царьград

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Сабантуй 2026 в Нижнем: парковку закроют 25 июля

Сабантуй 2026 в Нижнем: парковку закроют 25 июля

В связи с проведением праздника «Сабантуй 2026» (12+) в парке имени 1 Мая в Нижнем Новгороде будет введено временное ограничение движения транспорта на прилегающей парковке.

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