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От Распутина до Высоцкого: знаменитые лица в цвете

От Распутина до Высоцкого: знаменитые лица в цвете

Мы склонны воспринимать цветные фотографии как что-то более реальное и современное. Благодаря увлечению художницы Ольги Ширниной, работающей под ником Klimbim, мы можем по-новому взглянуть на исторические события и личности и представить, как они могли выглядеть в цвете.

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