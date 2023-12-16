От Распутина до Высоцкого: знаменитые лица в цвете

Мы склонны воспринимать цветные фотографии как что-то более реальное и современное. Благодаря увлечению художницы Ольги Ширниной, работающей под ником Klimbim, мы можем по-новому взглянуть на исторические события и личности и представить, как они могли выглядеть в цвете.