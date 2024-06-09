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Рай для мерзляков: Роман Вильфанд рассказал, какие регионы России ждет жаркое лето

Рай для мерзляков: Роман Вильфанд рассказал, какие регионы России ждет жаркое лето

Российское лето 2024 года обещает быть теплым, но не без сюрпризов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует температуру около и выше нормы по всей стране, что радует любителей солнечной погоды.

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