Рай для мерзляков: Роман Вильфанд рассказал, какие регионы России ждет жаркое лето

Российское лето 2024 года обещает быть теплым, но не без сюрпризов. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует температуру около и выше нормы по всей стране, что радует любителей солнечной погоды.
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