Россияне могут сдать ручную кладь в багаж даже при превышении норм без отказа в посадке

При подготовке к поездкам в другие города россияне должны знать, что если размеры их ручной клади превышают установленные нормы, но пассажир готов сдать её в багаж и оплатить эту услугу, авиакомпания не вправе отказать в посадке.
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