Прогноз погоды в Крыму на среду • Симферополь: +25°, ясно ☀️ • Севастополь: +28°, ясно ☀️ • Ялта: +25°, ясно ☀️ • Алушта: +26°, ясно ☀️ • Евпатория: +27°, ясно ☀️ • Саки: +28°, ясно ☀️ • Бахчисарай: +27°, ясно ☀️ • Джанкой: +25°, ясно ☀️ • Судак: +26°, ясно ☀️ • Феодосия: +26°, ясно ☀️ • Керчь: +25°, ясно ☀️ • Черноморское: +27°, ясно ☀️ • Армянск: +27°, ясно ☀️ Крым Оперативный.
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