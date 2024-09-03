Коллегия Верховного суда Бразилии единогласно поддержала решение судьи о блокировке X/Twitter по всей стране

В понедельник коллегия Верховного суда Бразилии единогласно поддержала решение одного из судей о блокировке социальной медиа-платформы миллиардера Илона Маска X по всей стране, о чем сообщается на сайте суда.
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