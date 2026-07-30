Даже журналист кремлёвского пула спрашивает: Почему Дуров* в списке экстремистов, а Зеленский нет?

Один из основателей Telegram теперь находится в списке террористов и экстремистов. Стоит отметить, что накануне бизнесмен был объявлен в международный розыск - ему предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности.
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