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Царьград

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Даже журналист кремлёвского пула спрашивает: Почему Дуров* в списке экстремистов, а Зеленский нет?

Даже журналист кремлёвского пула спрашивает: Почему Дуров* в списке экстремистов, а Зеленский нет?

Один из основателей Telegram теперь находится в списке террористов и экстремистов. Стоит отметить, что накануне бизнесмен был объявлен в международный розыск - ему предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Блин, сколько можно повторять одну и ту же фразу о журналисте кремлёвского пула. Кстати, в передв
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1 м.
Leonid PlиGin
Кстати, в переводе с английского пул - это биллиардная луза.
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1 м.