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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о помолвке Трусовой и Игнатова: «Не считаю, что 19 лет — рано. Любовь всегда влияет положительно»

Сегодня стало известно, что серебряный призер Олимпиады-2022 19-летняя Александра Трусова обручилась с вице-чемпионом России-2021 Макаром Игнатовым.

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