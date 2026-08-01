Как я разбиралась в системе детских пособий 2025 года: личный опыт и цифры

Когда в семье появляется ребёнок, финансовый вопрос встаёт особенно остро. Я прекрасно помню то смешанное чувство радости и тревоги, когда держишь на руках маленький свёрток и пытаешься прикинуть, хватит ли бюджета на всё необходимое.