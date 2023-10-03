"Кукурузное чудо" на пшеничном поле: Диверсия, о которой снова бояться говорить

Тема состояния отечественной гражданской авиации вновь стала активно обсуждаться после вызвавшего споры инцидента с экстренной посадкой 12 сентября Airbus A320 "Уральских авиалиний" в поле под Новосибирском.
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