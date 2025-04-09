Зеленский озвучил, когда рассчитывает на встречу с делегацией из США

Зеленский: встреча дипломатов из Украины и США может пройти на следующей неделеНовая встреча украинской и американской делегаций по киевскому вопросу может состояться на следующей неделе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с местными журналистами.
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