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В Ванинском районе Хабаровского края «Один день с участковым» провела представитель народной дружины

В рамках всероссийской акции «Один день с участковым» представитель народной дружины «Ваннард» Екатерина Домнина встретилась со старшим участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Ванинскому району старшим лейтенантом полиции Виктором Кочубеем.

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