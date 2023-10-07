Конгрессвумен Окасио-Кортес назвала фабрикой хаоса Республиканскую партию США

Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес заявила, что Республиканская партия страны является "фабрикой хаоса", комментируя снятие с должности спикера Кевина Маккарти.
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