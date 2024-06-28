США: Российский спутник-шпион продолжает подозрительные маневры

Slingshot Aerospace прогнозирует, что российский «Луч-2» приближается к спутнику связи Intelsat. Российский спутник-инспектор, известный как «Луч-2», снова находится в движении, продолжая свою серию необычных маневров, вызвавших недоумение в сообществе космической разведки, сообщила компания по отслеживанию космического пространства Slingshot Aerospace.