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Спички - не игрушка

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Назвал вещи своими именами: как депутаты на главного следователя обиделись

Назвал вещи своими именами: как депутаты на главного следователя обиделись

Похоже, есть ещё в России чиновники, способные говорить правильные вещи. Лично меня намедни снова приятно удивил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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