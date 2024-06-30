Назвал вещи своими именами: как депутаты на главного следователя обиделись

Похоже, есть ещё в России чиновники, способные говорить правильные вещи. Лично меня намедни снова приятно удивил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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