Зарплатный разрыв между регионами России превысил 200 тыс. рублей, при этом новичкам готовы платить до 150 тыс.
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