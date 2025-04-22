Золото дорожает, доллар сохраняет статус: экономисты дают прогноз

В интервью агентству «Прайм» доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев отметил, что рост цен на золото и усиливающиеся сомнения в силе доллара заставляют внимательнее относиться к инвестициям в золото.
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