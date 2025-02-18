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Дум опять ломится в окно, даже если дверь закрыта

Дум опять ломится в окно, даже если дверь закрыта

Как ДУМ РФ пытается влиять на российский бизнес и может ли мебель быть халяльной? Оказывается и деревяшки могут быть халяльными.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ПРИКРЫТЬ ДУМский ГАДЮШНИК!!
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4 час.
Ирина Литвин
Что творится в России. Кашмар
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4 час.
Александр Пятнистый
Так мухетдин наговорил на уголовные статьи, а поскольку, у нас равенство закона, не пора ли ему поехать на лечение от недугов в Колымский колхоз изюм ломом косить? Но можно и на добычу урана- там протянет, может, годика 3 (иншаллах), и предстанет перед всевышним, объяснять ему, почему он данные ему законы переврал и не соблюдал.
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1 час.
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