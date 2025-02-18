Дум опять ломится в окно, даже если дверь закрыта

Александр Пятнистый

Так мухетдин наговорил на уголовные статьи, а поскольку, у нас равенство закона, не пора ли ему поехать на лечение от недугов в Колымский колхоз изюм ломом косить? Но можно и на добычу урана- там протянет, может, годика 3 (иншаллах), и предстанет перед всевышним, объяснять ему, почему он данные ему законы переврал и не соблюдал.