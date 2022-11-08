Роспотребнадзор: Москва и Петербург являются одними из самых шумных городов РФ

Заместитель руководителя управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов заявил, что городами РФ, в которых наиболее остро стоит проблема шума, являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень, передает RT.