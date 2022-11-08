Газета.ру

7 861 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gena Rubcov
    😧😨😰😭Умер лидер рок-гр...
  • Александр Николаевич
    "газета ру" ВЫ афтор или ВСЕМИРНОЕ АНТИДОПИНГОВОЕ АГЕНСТВО!?- Которое существуе и живет на деньги 3,14ндосов!? Между ...Юрист считает, чт...
  • Бендер Задунайский
    Какой грозный раджа .В Британии заявил...

Роспотребнадзор: Москва и Петербург являются одними из самых шумных городов РФ

Роспотребнадзор: Москва и Петербург являются одними из самых шумных городов РФ

Заместитель руководителя управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов заявил, что городами РФ, в которых наиболее остро стоит проблема шума, являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень, передает RT.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх