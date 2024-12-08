Военкор Котенок: Дамаск пал без сопротивления

АНГЕЛ АНГЕЛ

Как красиво власть показывает свои "достижения и победы" во внешнеполитической политике. На деле, белые перчатки с красными линиями показали, полную несостоятельность, некомпетентность, непрофессионализм и т.д. политико чиновничьей правящей "элитки", как и военное руководства.Это все результат кадровой политики. То что "эффективные" менеджеры во всей структуре власти ведут Россию к погибели не вызывает и сомнения. Провал с Арменией, Карабахом, Сирией, всеми бывшими республиками СССР, для которых Россия не авторитет, а кормушка. где не выстраиваются взаимовыгодные отношения, а рассматриваются как коммерческие проекты, договорняки. Точнее это предательство интересов России и народа. Не удивлюсь что так же плачевно закончится и СВО, где задачи поставленные не будут выполнены. За 30 лет вести внутреннею политику во всех сферах экономики в России не в интересах России и народа, а в интересах мафиозных семей политико чиновничьих, банковско финансовых и бизнес олигархических ОПГ. Подчинить всю экономику в их интересах, а не в интересах России и народа.... Результат на лицо....