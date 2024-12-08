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Военкор Котенок: Дамаск пал без сопротивления

Военкор Котенок: Дамаск пал без сопротивления

Президент Башар Асад покинул страну.фото: mod.gov.sy--> window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Как красиво власть показывает свои &quot;достижения и победы&quot; во внешнеполитической политике. На деле, белые перчатки с красными линиями показали, полную несостоятельность, некомпетентность, непрофессионализм и т.д. политико чиновничьей правящей &quot;элитки&quot;, как и военное руководства.Это все результат кадровой политики. То что &quot;эффективные&quot; менеджеры во всей структуре власти ведут Россию к погибели не вызывает и сомнения. Провал с Арменией, Карабахом, Сирией, всеми бывшими республиками СССР, для которых Россия не авторитет, а кормушка. где не выстраиваются взаимовыгодные отношения, а рассматриваются как коммерческие проекты, договорняки. Точнее это предательство интересов России и народа. Не удивлюсь что так же плачевно  закончится и СВО, где задачи поставленные не будут выполнены. За 30 лет вести внутреннею политику во всех сферах экономики в России не в интересах России и народа, а в интересах мафиозных семей политико чиновничьих, банковско финансовых и бизнес олигархических ОПГ. Подчинить всю экономику в их интересах, а не в интересах России и народа.... Результат на лицо....
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