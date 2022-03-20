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Чонгук описал Тэхена после инцидента с кольцом: «Он — человек, которому суждено было сыграть в моей жизни важную роль»

Чонгук описал Тэхена после инцидента с кольцом: «Он — человек, которому суждено было сыграть в моей жизни важную роль»

На днях Чонгук (Jungkook) поставил Тэхена (Taehyung) в неловкое положение, когда не принял кольцо от лучшего друга на концерте.

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