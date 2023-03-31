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Как сделать дистиллированную воду дома: полный ответ от эксперта

Как сделать дистиллированную воду дома: полный ответ от эксперта

Дистиллированная вода - это вода, из которой удалены все примеси и минералы. Такая вода обладает максимальной чистотой и может использоваться в различных областях, например, в медицине, в косметической и пищевой промышленности, а также в быту для утюжки и заполнения батарей.

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