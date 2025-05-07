Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Украинцев на параде в Лондоне прогнали по навозу"

"Украинцев на параде в Лондоне прогнали по навозу"

В Сети активно распространяется неподтверждённая информация об участии солдат Северной Кореи в параде Победы на 9 мая.

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