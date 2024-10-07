Ночной поезд из Петрозаводска в Петербург ускоряет движение

Он будет прибывать на Ладожский вокзал в 05:30 Теперь ночной поезд Петрозаводск – Санкт-Петербург, отправляющийся по пятницам и воскресеньям, будет доставлять пассажиров в Северную столицу на час быстрее.
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