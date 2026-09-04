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Царьград

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"Газпром Арена" октябре не примет зарубежные концерты

"Газпром Арена" октябре не примет зарубежные концерты

В октябре 2026 года на "Газпром Арене" не будет концертов зарубежных исполнителей. Такое решение официально подтвердил комплекс, отметив, что на этот период в расписании отсутствуют выступления иностранных артистов.

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