Вот история
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Вот история

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Почему аналитики пересмотрели курс доллара вверх до 2029 года

Когда видишь очередную порцию макроэкономических цифр, первое желание — отложить их в сторону и не вникать.

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