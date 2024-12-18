Когда океаны задыхались: как древние камни Японии поведали о катастрофе мелового периода

Представьте себе мир, где океаны не лазурно-голубые, а черные и безжизненные. Звучит как сцена из фильма-катастрофы? На самом деле, это не фантазия, а эпизод из истории нашей планеты, известный как океаническое аноксическое событие (ОАЕ).