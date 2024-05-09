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В Пентагоне заявили о приостановке передачи 3,5 тыс. бомб Израилю

В Пентагоне заявили о приостановке передачи 3,5 тыс. бомб Израилю

Соединённые Штаты поставили на паузу отправку Израилю партии вооружений, состоящей из 3,5 тыс. авиабомб в рамках ревизии части военной помощи своему ближневосточному союзнику, который сейчас находится в состоянии активного конфликта с палестинским движением ХАМАС.

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