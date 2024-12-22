кромчанин

На Украине, по всей видимости, уже приноровились к так называемым нашим ударам по энергосистеме Украины. Внесли изменения в энергосистему. Промышленные предприятия, которые ещё работают, питаются, по всей видимости, от атомных электростанций, а для населения завезено огромное количество дизельных и бензоагрегатов. А топливо? Запад просто делает это топливо из нашей нефти и беспрепятственно, как и боеприпасы, вооружение и технику, поставляет на Украину. В 2023 году, по данным СМИ, после наших ударов они даже умудрялись экспортировать электричество в соседние страны. Вот как-то так.