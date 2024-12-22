13 декабря русская армия нанесла один из самых массированных ударов по военным и энергетическим объектам ВСУ - рекордный удар по числу запущенных БПЛА, более 200 - по словам Зеленского.
Белоусов тайно меняет ход СВО. У "Кинжалов" была секретная цель во время рекордного удара. Раскрыто, куда на самом деле прилетело 100 ракет
Комментарии
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кромчанин
На Украине, по всей видимости, уже приноровились к так называемым нашим ударам по энергосистеме Украины. Внесли изменения в энергосистему. Промышленные предприятия, которые ещё работают, питаются, по всей видимости, от атомных электростанций, а для населения завезено огромное количество дизельных и бензоагрегатов. А топливо? Запад просто делает это топливо из нашей нефти и беспрепятственно, как и боеприпасы, вооружение и технику, поставляет на Украину. В 2023 году, по данным СМИ, после наших ударов они даже умудрялись экспортировать электричество в соседние страны. Вот как-то так.
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10 час.
Виктор NVS
Как можно что то планировать тайно в генштабе где половина зажравшихся тупорылых воров, а остальная часть скорее всего предатели и шпионы. Они еще не пукнули, а америкосы уже готовятся проветривать.
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9 час.
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