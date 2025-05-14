Суд в Петербурге арестовал мужчину, который собирал данные для украинских диверсий

Гупенко заключили под стражу до 5 мая Суд в Петербурге заключил под стражу мужчину, который подал заявку на вступление в запрещенную на территории РФ организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК) и выполнял задания этой структуры для совершения диверсий.