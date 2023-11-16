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Театр абсурда

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"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась беременная ВСУшница

"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась беременная ВСУшница

В российский плен сдалась первая беременная военнослужащая Вооруженных сил Украины. Видео 10 ноября распространил один из телеграм-каналов Сообщается, что это пока что первая, задокументированная на видео, сдача в плен беременной военнослужащей ВСУ.

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Комментарии
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Valeri
Очень зря то , что ее взяли в плен , что за дурь -эта баба снайперша скорее всего  прикинулась овечкой. Зачем нам такое население она ни когда не примет  Русский мир т к воевала против него. Чушь о миролюбии. Пора заканчивать с  таким гуманизмом. Хрущев тоже простил бандеровцев- чем все закончилось ????
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