"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась беременная ВСУшница

В российский плен сдалась первая беременная военнослужащая Вооруженных сил Украины. Видео 10 ноября распространил один из телеграм-каналов Сообщается, что это пока что первая, задокументированная на видео, сдача в плен беременной военнослужащей ВСУ.
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