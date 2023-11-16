"Ты что тут забыла, беременная?": в российский плен сдалась беременная ВСУшница

Valeri

Очень зря то , что ее взяли в плен , что за дурь -эта баба снайперша скорее всего прикинулась овечкой. Зачем нам такое население она ни когда не примет Русский мир т к воевала против него. Чушь о миролюбии. Пора заканчивать с таким гуманизмом. Хрущев тоже простил бандеровцев- чем все закончилось ????