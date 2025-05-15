Штраф за борщевик в Подмосковье могут увеличить до 5 тысяч рублей

Новый законопроект о штрафах за борщевик рассматривается в Мособлдуме.Мособлдума готовится рассмотреть законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за борщевик на земельных участках до 5 тысяч рублей для физических лиц передает "Агентство Москва".
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