Штраф за борщевик в Подмосковье могут увеличить до 5 тысяч рублей

Новый законопроект о штрафах за борщевик рассматривается в Мособлдуме.Мособлдума готовится рассмотреть законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за борщевик на земельных участках до 5 тысяч рублей для физических лиц передает "Агентство Москва".