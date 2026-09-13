Брэд Питт и Инес де Рамон посетили финал US Open

62-летний американский актер Брэд Питт вместе с 33-летней избранницей Инес де Рамон посетили финал теннисного турнира US Open, который завершился победой казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной.
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