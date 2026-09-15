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От Starlink до рукопашного боя: офицеры рассказали о работе на передовой

От Starlink до рукопашного боя: офицеры рассказали о работе на передовой

Российским бойцам приходится противостоять противнику в самых разных ситуациях. Чаще это слаженная работа расчётов БПЛА и артиллерии по скрытым позициям, но иногда с врагом приходится сходиться лицом к лицу в рукопашной схватке.

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