WSJ: Европейские лидеры не станут тратить бюджет на восстановление Украины

Бывший операционный директор Агентства США по международному развитию Макс Приморац в статье для The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что европейские лидеры не собираются тратить бюджетные деньги на восстановление Украины, поэтому ей придется решать этот вопрос самостоятельно.
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