Неужели дождались? Будут мочить в сортирах?

М ММ Грузия? И опять, ишак историю не знает! 21 декабря 1782 года Картли-Кахетинский царь Ираклий II обратился к Екатерине II с просьбой принять Грузию под покровительство России. Императрица, стремясь упрочить позиции России в Закавказье, согласилась. 4 Договор был заключён 24 июля (4 августа) 1783 года в крепости Георгиевск (Северный Кавказ). От имени России его подписал генерал-аншеф, князь Павел Потёмкин, от имени Грузии — князья Иванэ Багратион и Гарсеван Чавчавадзе. По договору грузинский царь Ираклий II признавал покровительство России и отказывался от самостоятельной внешней политики, обязывался своими войсками служить российской императрице. Екатерина II со своей стороны ручалась за сохранение целостности владений Ираклия II. Грузии предоставлялась полная внутренняя автономия. В 1801 году Грузия вошла в состав России.

Aleksandr Sobolev ((Еще раз - для тебя тупого дегенерата - 😀5-й пункт договора оговаривал, что победившая сторона, то есть Россия, в изысканных выражениях принимает на себя обязательство уплатить деньги побежденной стороне, то есть Швеции. Размер выплат составлял два миллиона талеров (ефимков), уплачиваемых в строго определенные сроки и через строго определенные банки Гамбурга, Лондона и Амстердама. 👀 Где тут про ПОКУПКУ? Это были репарации - компенсация! Россия так же вернула Финляндию и пошла на все уступки Швеции!