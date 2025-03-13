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Неужели дождались? Будут мочить в сортирах?

Неужели дождались? Будут мочить в сортирах?

ФСБ подключается, дана команда. Основная задача - тотальный разгром диаспор Ряд СМИ сообщили о том, что на самом верху идёт подготовка силовиками ряда последовательных мероприятий в отношении нелегальных мигрантов.

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Комментарии
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М
ММ
Грузия? И опять, ишак историю не знает!  21 декабря 1782 года Картли-Кахетинский царь Ираклий II обратился к Екатерине II с просьбой принять Грузию под покровительство России. Императрица, стремясь упрочить позиции России в Закавказье, согласилась. 4 Договор был заключён 24 июля (4 августа) 1783 года в крепости Георгиевск (Северный Кавказ). От имени России его подписал генерал-аншеф, князь Павел Потёмкин, от имени Грузии — князья Иванэ Багратион и Гарсеван Чавчавадзе.  По договору грузинский царь Ираклий II признавал покровительство России и отказывался от самостоятельной внешней политики, обязывался своими войсками служить российской императрице. Екатерина II со своей стороны ручалась за сохранение целостности владений Ираклия II. Грузии предоставлялась полная внутренняя автономия.  В 1801 году Грузия вошла в состав России.
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6 час.
Aleksandr Sobolev
((Еще раз - для тебя тупого дегенерата - 😀5-й пункт договора оговаривал, что победившая сторона, то есть Россия, в изысканных выражениях принимает на себя обязательство уплатить деньги побежденной стороне, то есть Швеции. Размер выплат составлял два миллиона талеров (ефимков), уплачиваемых в строго определенные сроки и через строго определенные банки Гамбурга, Лондона и Амстердама. 👀 Где тут про ПОКУПКУ?  Это были репарации - компенсация! Россия так же вернула Финляндию и пошла на все уступки Швеции!
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5 час.
Aleksandr Sobolev
((Еще раз тупая ты петушка - является ли Грузия сегодня частью России? А Прибалтика? А Армения? А страны Средней Азии? 😀 НЕТ!!!! (((ты опять в моче, сынок труса-дегенерата который воспитал тебя так что ты даже фамилию свою боишься указывать!
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5 час.
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