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В Новгородской области продолжаются «Каникулы с Общественным советом»

В Новгородской области продолжаются «Каникулы с Общественным советом»

Сотрудники ОМВД России по Валдайскому району и общественники в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» провели для воспитанников летнего профильного лагеря «Лидер Пульса» МАУДО «Центр Пульс» познавательную экскурсию по отделу полиции.

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