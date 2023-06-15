В Новгородской области продолжаются «Каникулы с Общественным советом»

Сотрудники ОМВД России по Валдайскому району и общественники в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» провели для воспитанников летнего профильного лагеря «Лидер Пульса» МАУДО «Центр Пульс» познавательную экскурсию по отделу полиции.