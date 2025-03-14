Челябинские полицейские устроили погоню за раками

В Челябинске задержали двух браконьеров. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, рано утром пятницы, 14 марта, в дежурную часть ГАИ Челябинска поступило сообщение от работников службы охраны и регионального надзора ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» о том, что они преследуют застигнутых недалеко от озера Смолино браконьеров.