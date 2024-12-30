Китай и Иран договорились о дальнейшем продвижении реализации двустороннего плана всеобъемлющего сотрудничества

Пекин, 28 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел Китая Ван И в субботу провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, договорившись о дальнейшем продвижении реализации китайско-иранского плана всеобъемлющего сотрудничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)