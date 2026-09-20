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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристенсен пропустит несколько недель из-за травмы бедра. Защитника «Барсы» заменили в матче с «Севильей»

Стали известны подробности о состоянии Андреаса Кристенсена . Защитник «Барселоны» был вынужденно заменен в матче с «Севильей» в 7-м туре Ла Лиги (3:1), получив повреждение в середине второго тайма.

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