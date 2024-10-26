На Невском пятачке увековечили память марийцев, защищавших Ленинград

Стелу Республики Марий Эл на аллее славы открыли губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава республики Юрий Зайцев Стелу в память о погибших за Ленинград марийцах установили на Невском пятачке, рассказали в пресс-службе комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.