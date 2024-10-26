НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

129 подписчиков

На Невском пятачке увековечили память марийцев, защищавших Ленинград

На Невском пятачке увековечили память марийцев, защищавших Ленинград

Стелу Республики Марий Эл на аллее славы открыли губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава республики Юрий Зайцев Стелу в память о погибших за Ленинград марийцах установили на Невском пятачке, рассказали в пресс-службе комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх