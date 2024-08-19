Человечество может остаться без бананов из-за опасной болезни

Ученые-биологи рассказали, что миру грозит вымирание самого популярного сорта бананов. Долгое время съедобные плоды страдают от прогрессирующего заболевания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на научно-технический новостной сайт Phys.
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