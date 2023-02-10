ЮАР объявила режим национального бедствия из-за веерных отключений электричества

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в четверг объявил о национальном «состоянии бедствия» из-за катастрофической нехватки электроэнергии в его стране, заявив, что они представляют собой угрозу для экономики и общества, передает Reuters Как отмечается в материале, энергокризис назревал годами и стал результатом задержек со строительством новых угольных электростанций, коррупции при поставках угля и неспособности упростить регулирование, чтобы частные поставщики могли быстро получить доступ к возобновляемым источникам энергии.