«В вагоне Директория, под вагоном территория». Ничего не поменялось за сто лет.Читаю украинские соцсети – заявления политиков, военных, посты в телеграм-каналах.
"Вируй у ЗСУ" и прочие неработающие заклинания
Комментарии
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J
Jubar
Эти ?? Врядли.
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21 час.
ВераВерная
Спасибо за статью. С автором согласна. В 404 могут продолжать верить во что угодно, конец уже предрешён. У Бога всё вовремя, надо только чуточку подождать...
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21 час.
Valentina hohlova
ведь уже озолотили. а им всё мало.
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20 час.
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