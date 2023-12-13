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Журналист О&apos;Райли: Байден читал с листа ответы на пресс-конференции с Зеленским

Журналист О&apos;Райли: Байден читал с листа ответы на пресс-конференции с Зеленским

Американский журналист Билл О'Райли отметил, что президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским читал заранее подготовленные ответы на вопросы журналистов.

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