Три года вычислений суперкомпьютеров ради двух миллиардов лет эволюции космоса: создана самая подробная модель молодого Млечного Пути

Млечный Путь мог обзавестись вращающимся диском уже 12 млрд лет назад Международная группа астрономов создала одну из наиболее детальных компьютерных моделей ранней эволюции галактики, похожей на Млечный Путь.
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