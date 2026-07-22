Как сделать папье-маше из яичных лотков своими руками: 2 варианта с пошаговой инструкцией

Не спешите выбрасывать картонные упаковки из-под яиц — из них получается отличная масса для лепки фото: MidjourneyПапье-маше из яичных лотков — это экологичный, бюджетный и очень пластичный материал, который легко заменит глину или полимерную массу.
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