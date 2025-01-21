Новый президент США Дональд Трамп сделал заявление о конфликте на Украине в день инаугурации. Во время ответов на вопросы журналистов в Белом доме он рассказал, что при нем на должности конфликта бы не было.
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